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"4 канал" депутата Ковалева передали в управление АРМА
Имущество народного депутата Украины Алексея Ковалева передали Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В частности, в управление АРМА передали "4 канал", принадлежащий подозреваемому в государственной измене депутату.
Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Общая стоимость собственности арестованного имущества Ковалева составляет более 18,5 млн гривен. Еще в июле суд также арестовал доли нардепа в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Тогда же арестовали 100% уставного капитала ООО "ТРК "Интеррадио" – украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал".
Напомним, в начале апреля Ковалев сообщил в Facebook, что находится на оккупированной территории Херсонской области. Впоследствии нардеп рассказал СМИ, что поехал туда уже после оккупации – 28 февраля.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Такие действия в Раде расценили как "переход на сторону врага". Впоследствии Ковалева решили исключить из фракции "Слуга народа", хотя еще в конце апреля его членство в ней было "приостановлено". В начале июля оккупанты объявили о создании собственного "правительства" в Херсонской области, заместителем председателя которого был назначен Ковалев.
15 июля следователь судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога народному депутату Украины Ковалеву. В настоящее время депутат в розыске, досудебное расследование продолжается.