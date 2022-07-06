Нардеп Ковалев получил подозрение в госизмене и пособничестве РФ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщила о подозрении депутату Верховной Рады Алексею Ковалеву, сообщает пресс-служба ГБР.

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В бюро напоминают, что еще в апреле 2022 года было открыто уголовное производство против нардепа, который после полномасштабного вторжения России находится на оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

В ходе расследования установлено, что в начале июля Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области".

Также депутат 8 июня на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в страну-агрессор части Украины с целью влияния на общественность и манипуляции сознания.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 111 (государственная измена в условиях военного положения) и части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Напомним, что Ковалев был избран в Раду от одномандатного округа №186 (Херсонская область), баллотировавшись от партии "Слуга народа". В парламенте, соответственно, он вошел во фракцию пропрезидентской политсилы.

В начале апреля он сообщил в Facebook, что находится на оккупированной территории Херсонской области. Впоследствии нардеп рассказал СМИ, что поехал туда уже после оккупации – 28 февраля, причем дорога туда якобы заняла у него две недели.

12 апреля, по словам Ковалева, к нему домой в городе Голая Пристань приезжали российские военные и провели обыск. При этом он заявлял, что не изменял интересам государства и "в любой момент может вернуться и предоставить любые объяснения любому правоохранительному органу". Стоит при этом отметить, что мэра самой Голой Пристани незадолго до этого оккупанты похитили и держали впоследствии в плену в течение трех месяцев.

6 июня после заявления, засвидетельствовавшего его переход на сторону оккупантов, Ковалева решили исключить из фракции "Слуга народа", хотя еще в конце апреля его членство в ней было "приостановлено". В начале июля оккупанты объявили о создании собственного "правительства" в Херсонской области, заместителем председателя которого был объявлен Ковалев.