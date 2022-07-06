Нардеп Ковальов отримав підозру у держзраді та пособництві РФ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила про підозру депутату Верховної Ради Олексію Ковальову, повідомляє пресслужба ДБР.

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В бюро нагадують, що ще в квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження проти нардепа, який після повномасштабного вторгнення Росії перебуває на окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

У ході розслідування встановлено, що на початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора "уряді Херсонської області".

Також депутат 8 червня на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості.

Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 2 статті 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та частиною 1 статті 111-1 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна. Розслідування триває.

Нагадаємо, що Ковальов був обраний до Ради від одномандатного округу №186 (Херсонська область), балотувавшись від партії "Слуга народа". В парламенті, відповідно, він увійшов до фракції пропрезидентської політсили.

На початку квітня він повідомив у Facebook, що знаходиться на окупованій території Херсонській області. Згодом нардеп розповів ЗМІ, що поїхав туди вже після окупації - 28 лютого, причому дорога туди нібито зайняла у нього два тижні.

12 квітня, за словами Ковальова, до нього додому у місті Гола Пристань приїжджали російські військові та провели обшук. При цьому він заявляв, що не зраджував інтереси держави та "в будь-який момент може повернутися і надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу". Варто зазначити, що мера самої Голої Пристані незадовго до цього окупанти викрали і тримали згодом у полоні протягом трьох місяців.

6 червня після заяви, що засвідчила його перехід на бік окупантів, Ковальова вирішили виключити з фракції "Слуга народа", хоча ще наприкінці квітня його членство у ній було "призупинене". На початку липня окупанти оголосили про створення власного "уряду" в Херсонській області, заступником голови якого був оголошений Ковальов.