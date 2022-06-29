Мера Голої Пристані звільнили після тримісячного полону

28 червня було звільнено з полону двох голів громад Херсонської області - Голопристанського міського голову Олександра Бабича та Станіславського сільського голову Івана Самойленка. Про це повідомляє Асоціація міст України.

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"Бабич був викрадений російськими окупантами 28 березня за патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах громади, навіть в умовах окупації, та відмову співпрацювати. Самойленка ворог полонив 24 червня під час виїзду разом з працівниками-комунальниками на аварійну дільницю для ремонту електричної мережі", - нагадують в асоціації.

Натомість там підкреслюють, що наразі ще чотири міських голови залишаються у полоні, а їх доля невідома.

"Асоціація міст України постійно звертається до міжнародних організацій за захистом захоплених російським агресором мерів та забезпеченням мерам громад можливостей організації критичної інфраструктури для громадян України, закликає всіх долучитися до звільнення мерів", - йдеться також у повідомленні.

Зокрема, нагадаємо, серед викрадених російськими окупаційними силами на Херсонщині опинився й мер Таврійська Микола Різак. Однак з регіону вдалося виїхати ще на початку квітня мерам інших окупованих міст — Скадовська, Олешок та Каховки.

Зазначимо також, що напередодні радник мера Херсона Ігоря Колихаєва Галина Ляшевська повідомила, що росіяни "забрали" голову обласного центру, який після окупації міста військами РФ продовжував залишатися в ньому.