Глава Херсонської області назвав кількість відомих викрадень її мешканців військами РФ

Українській владі відомо про більш ніж 120 випадків викрадення російськими окупантами жителів Херсонської області. Про це сказав в інтерв'ю "Укрінформу" голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

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"Наразі нам відомо про понад 120 випадків викрадення в області. Це і представники органів місцевого самоврядування, голови територіальних громад, священнослужителі, учасники АТО/ООС, журналісти та звичайні цивільні громадяни. Окупанти вдираються до приватних помешкань, проводять незаконні обшуки", - зазначив він.

Зокрема чиновник нагадав, що російськими військовими було викрадено близько десятка голів місцевих громад Херсонської області. Наразі більшість із них звільнено, проте місцезнаходження міського голови Голої Пристані Олександра Бабича залишається невідомим уже протягом більш ніж місяця.

"У полоні окупанти вдаються до залякувань, шантажу, катувань, ув'язнення у так званих "підвалах". Є випадки, коли викрадених громадян вивозили на територію Криму", - повідомив Лагута.

Водночас він додав, що зараз складно говорити про повноцінні розслідування, оскільки майже всю область окуповано російськими військами, але й ті злочини, про які відомо, здатні шокувати.

"Те, що ми знаємо, — лише мала частина, але й вона вже шокує. Мені навіть складно уявити, факти якого звірства окупантів ми ще побачимо, коли Херсонщину звільнять з окупації. Але ці злочини не мають терміну давності. Тому ніхто не уникне покарання. Ні той, хто давав злочинні накази, ні той, хто їх виконував, ні той, хто допомагав окупантам", - наголосив голова області.

Нагадаємо, що серед викрадених російськими окупаційними силами на Херсонщині опинився, зокрема, мер Таврійська Микола Різак. Після цього з регіону вдалося виїхати мерам інших окупованих міст — Скадовська, Олешок та Каховки.

Усього ж із області, судячи з озвучених оцінок Лагути, виїхало на сьогодні близько 20% жителів, проте більшість із них – мешканці самого Херсона, який залишили 45% громадян.