Глава Херсонской области назвал число известных похищений ее жителей войсками РФ

Украинским властям известно о более чем 120 случаях похищения российскими оккупантами жителей Херсонской области. Об этом сказал в интервью "Укринформу" глава областной военной администрации Геннадий Лагута.

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"Сейчас нам известно более 120 случаев похищения в области. Это представители органов местного самоуправления, главы территориальных общин, священнослужители, участники АТО/ООС, журналисты и обычные гражданские. Оккупанты врываются в частные помещения, проводят незаконные обыски", - отметил он.

В частности, чиновник напомнил, что российскими военными было похищено около десятка глав местных общин Херсонской области. В настоящее время большинство из них освобождены однако местонахождение городского головы Голой Пристани Александра Бабича остается неизвестным уже более месяца.

"В плену оккупанты прибегают к запугиванию, шантажу, пыткам, заключению в так называемых "подвалах". Есть случаи, когда угнанных граждан вывозили на территорию Крыма", - сообщил Лагута.

В то же время он добавил, что сейчас сложно говорить о полноценных расследованиях, поскольку почти вся область оккупирована российскими войсками, но и те преступления, о которых известно, способны шокировать.

"То, что мы знаем, - лишь малая часть, но и она уже шокирует. Мне даже сложно представить, факты какого зверства оккупантов мы еще увидим, когда Херсонщину освободят от оккупации. Но эти преступления не имеют срока давности. Поэтому никто не избежит наказания. Ни тот, кто давал преступные приказы, ни тот, кто выполнял их, ни тот, кто помогал оккупантам", - подчеркнул глава области.

Напомним, что среди похищенных российскими оккупационными силами в Херсонской области оказался, в частности, мэр Таврийска Николай Ризак. После этого из региона удалось выехать мэрам других оккупированных городов — Скадовска, Алешек и Каховки.

Всего же из области, судя по озвученным оценкам Лагуты, выехало на сегодня порядка 20% жителей, однако большинство из них - жители самого Херсона, который покинули 45% граждан.