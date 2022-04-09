Оккупанты похитили бывшего главу Херсонской облгосадминистрации Путилова

Сегодня, 9 апреля, российские военные в Херсоне похитили бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Путилова.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его слова, неизвестные в масках увезли Путилова в неизвестном направлении.

"Час назад в Херсоне оккупанты в масках схватили и увезли в неизвестном направлении бывшего главу Херсонской ОГА, народного депутата ВР Украины VII созыва Путилова Андрея Станиславовича", – написал Геращенко.

Андрей Путилов возглавлял Херсонскую облгосадминистрацию с 9 сентября 2014 года по 19 декабря 2015 года.

С 4 декабря 2015 года Путилов возглавлял Херсонский областной совет. Баллотировался на промежуточных выборах народных депутатов Украины 17 июля 2016 года, получил лишь второе место. 9 сентября 2016 года Херсонский областной совет уволил его с должности главы совета.

Напомним, в конце марта представители российских оккупационных войск похитили мэра Голой Пристани Херсонской области Александра Бабича.

Отметим, что Бабич до этого регулярно публиковал на своей Facebook-странице видеообращения: последнее из них было сделано днем 27 марта. До этого мэр также сообщил об исчезновении старосты села Старая Збурьевка.

Ранее также сообщалось о похищении, в частности, мэров Мелитополя, Скадовска, упомянутого Берислава, Днепрорудного, глав Великобурлукской поселковой и Циркуновской сельской общин Харьковской области, а также ряда депутатов местных советов и других местных чиновников на захваченных территориях.

Известно, что кое-кого из них отпустили либо обменяли, как мэра Мелитополя Ивана Федорова, который был вывезен оккупантами в Луганск и вскоре обменян на девятерых российских солдат-срочников.

При этом президент Владимир Зеленский заявил накануне, что некоторые из похищенных на оккупированных Россией территориях мэров были убиты, однако не уточнил, кого имеет в виду.