Мэра Голой Пристани освободили после трехмесячного плена

28 июня были освобождены из плена двое глав общин Херсонской области - Голопристанский городской голова Александр Бабич и Станиславский сельский голова Иван Самойленко. Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

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"Бабич был похищен российскими оккупантами 28 марта за патриотическую позицию и преданную работу в интересах общины, даже в условиях оккупации, и отказ сотрудничать. Самойленко враг пленил 24 июня во время выезда вместе с работниками-коммунальщиками на аварийный участок для ремонта электрической сети", - напоминают в ассоциации.

В то же время там подчеркивают, что в настоящее время еще четыре городских головы остаются в плену, а их судьба неизвестна.

"Ассоциация городов Украины постоянно обращается в международные организации за защитой захваченных российским агрессором мэров и обеспечением мэрам общин возможностей организации критической инфраструктуры для граждан Украины, призывает всех присоединиться к освобождению мэров", - говорится также в сообщении.

В частности, напомним, среди похищенных российскими оккупационными силами в Херсонской области оказался и мэр Таврийска Николай Ризак. Однако из региона удалось выехать еще в начале апреля мэрам других оккупированных городов - Скадовска, Алешек и Каховки.

Отметим также, что накануне советник мэра Херсона Игоря Колыхаева Галина Ляшевская сообщила, что россияне "забрали" главу областного центра, который после оккупации города войсками РФ продолжал оставаться в нем.