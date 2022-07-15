Нардепу-предателю Ковалеву избрали меру пресечения и наложили арест на имущество

По ходатайству прокуроров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога народному депутату Украины Алексею Ковалеву, подозреваемому в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Также с целью обеспечения конфискации имущества следственным судьей наложен арест на корпоративные права принадлежащих народному депутату Украины предприятий общей стоимостью почти 5 млн грн и денежные средства, размещенные на его банковских счетах.

Напомним, в ходе досудебного расследования было установлено, что с 12 марта 2022 года Алексей Ковалев постоянно находился на временно оккупированной территории Херсонской области.

Народный депутат Украины публично выражал поддержку действий и решений представителей оккупационных властей по интеграции временно оккупированных территорий области в РФ. Он пропагандировал решение страной-агрессором экономических вопросов субъектов сельского хозяйства региона.

Кроме того, подозреваемый занял административную псевдодолжность в незаконно созданном оккупационной администрацией РФ органе - замглавы "правительства Херсонской области".

Досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве прокурорами Офиса Генерального прокурора осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР.

Напомним, что Ковалев был избран в Верховную Раду от одномандатного округа №186 (Херсонская область), баллотировавшись от партии "Слуга народа". В парламенте, соответственно, он вошел во фракцию пропрезидентской политсилы.

В начале апреля он сообщил в Facebook, что находится на оккупированной территории Херсонской области. Впоследствии нардеп рассказал СМИ, что поехал туда уже после оккупации - 28 февраля.

6 июня после заявления, подтверждающего его переход на сторону оккупантов, Ковалева решили исключить из фракции "Слуга народа", хотя еще в конце апреля его членство в ней было "приостановлено".

В начале июля оккупанты объявили о создании собственного "правительства" в Херсонской области, заместителем председателя которого был объявлен Ковалев.