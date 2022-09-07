В управление АРМА передали компании, связанные с "4 каналом" нардепа-предателя Ковалева

Суд наложил арест и передал в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений, дополнительно установленные корпоративные права юридических лиц, которые опосредованно принадлежат депутату Верховной Рады Алексею Ковалеву и входят в группу компаний "4 канал".

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований, ведущее расследование в отношении Ковалева, который после полномасштабного вторжения России в Украину находился на оккупированной территории Херсонской области и помогал оккупационным войскам.

В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области".

В ГБР также отмечают, что принадлежащее Ковалеву имущество ООО "ТРК "Интеррадио" - украинского информационно развлекательного телеканала "4 канал", принадлежавшего Ковалеву, ранее было передано АРМА в распоряжение Государственного агентства по вопросам кино.

"По неподтвержденной документально информации, в июне 2022 года Алексей Ковалев якобы погиб в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории Херсонщины. Однако пока у следователей ГБР нет официального подтверждения этой информации", - говорится в сообщении.

Ковалев подозревается в государственной измене в условиях военного положения (часть 2 статьи 111) и пособничестве государству-агрессору (часть 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса). В случае, если он жив, ему угрожает до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что 6 июля тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктора на основании собранных ГБР доказательств сообщила ему о подозрении. 15 июля по ходатайству бюро депутату была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Сейчас он объявлен в розыск.

Отметим также, что после указанного покушения в конце июня оказалось, что Ковалев остался жив, однако 28 августа стало известно о новой попытке его убийства: сообщалось, что на этот раз Ковалев погиб, причем вместе с сожительницей.