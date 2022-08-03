ГБР проводит обыски в помещении "4 канала", принадлежащего депутату Ковалеву

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в помещении телеканала "4 канал", принадлежащего подозреваемому в государственной измене народному депутату Алексею Ковалеву.

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Об этом 3 августа сообщила пресс-служба ГБР.

Также обыски проводятся у помощника нардепа и должностных лиц телеканала. В свою очередь, суд уже принял передачу управления корпоративными правами канала Агентству по розыску и менеджменту активов.

Ранее суд арестовал имущество Ковалева и постановил конфисковать его в пользу государства. Арестованы части нардепа в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн грн.

В частности, были арестованы 100% уставного капитала ООО "ТРК "Интеррадио" - украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал".

В начале апреля Ковалев сообщил в Facebook, что находится на оккупированной территории Херсонской области. Впоследствии нардеп рассказал СМИ, что поехал туда уже после оккупации - 28 февраля.

6 июня после заявления, подтверждающего его переход на сторону оккупантов, Ковалева решили исключить из фракции "Слуга народа", хотя еще в конце апреля его членство в ней было "приостановлено". В начале июля оккупанты объявили о создании собственного "правительства" в Херсонской области, заместителем председателя которого был назначен Ковалев.

15 июля следователь судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога народному депутату Украины Ковалеву, подозреваемому в государственной измене и пособничестве государству-агрессору