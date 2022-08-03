ДБР проводить обшуки в приміщенні "4 каналу", що належить депутату Ковальову

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у приміщенні телеканалу "4 канал", який належить підозрюваному у державній зраді народному депутату Олексію Ковальову.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 3 серпня повідомила пресслужба ДБР.

Також обшуки проводять у помічника нардепа та службових осіб телеканалу. В свою чергу суд вже ухвалив передачу управління корпоративними правами каналу Агентству з розшуку та менеджменту активів.

Раніше суд арештував майно Ковальова та постановив конфіскувати його на користь держави. Арештовано частки нардепа в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн грн.

Зокрема, було арештовано 100% статутного капіталу ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".

На початку квітня він повідомив у Facebook, що знаходиться на окупованій території Херсонській області. Згодом нардеп розповів ЗМІ, що поїхав туди вже після окупації - 28 лютого.

6 червня після заяви, що засвідчила його перехід на бік окупантів, Ковальова вирішили виключити з фракції "Слуга народа", хоча ще наприкінці квітня його членство у ній було "призупинене". На початку липня окупанти оголосили про створення власного "уряду"в Херсонській області, заступником голови якого був призначений Ковальов.

15 липня слідчий суддя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави народному депутату України Олексію Ковальову, підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору