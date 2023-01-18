Stinger, гелікоптери та боєприпаси: Латвія надає Україну новий пакет військової допомоги

Україна отримає від Латвії нову партію військової допомоги. До пакету включили зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники. Про це повідомило місцеве видання Delfi з посиланням на заяву Міноборони країни.

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Напередодні міністр оборони Інара Мурнієце у рамках робочого візиту відвідала Україну, зокрема, у Києві зустрілася з міністром оборони Олексієм Резніковим. В ході цієї зустрічі міністри обговорили попередні пакети військової допомоги та нові партії.

"Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки — зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотні літальні апарати. Латвія і цього року продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня. Планується збільшити інтенсивність навчання та навчити як мінімум вдвічі більше українців, як ми це робили у 2022 році", — розповіла за підсумками зустрічі Мурнієце.

Вона зазначила, що весь світ має дослухатися до України та чути, що потребує країна, в якій вже майже рік триває війна. Міністр зауважила, що латвійські союзники й надалі будуть реагувати на потреби ЗСУ та надавати техніку та спорядження по мірі можливостей.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський персонально повідомив деяким європейським лідерам, яку зброю від їхніх країн чекає Україна. Зокрема, у прем'єр-міністра Латвії Кріш'яніса Каріньша він просив надати Україні артилерійські системи.