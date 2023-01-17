Нова міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце прибула з першим візитом до України

Під час зустрічі Інари зі спікером ВР Русланом Стефанчуком обговорювалася "формула миру" президента Володимира Зеленського та необхідні для подальшої боротьби види озброєння для України.

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Про це повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

"Радий вітати із першим візитом до України після призначення на посаду Міністром оборони Латвійської Республіки Інару Мурнієце. Інара Мурнієце доклала багато зусиль задля підтримки України на посаді Спікера Саейми Латвії. Сподіваюся на подальшу рішучу допомогу Україні і новим Урядом Латвії", - написва в Facebook Стефанчук.

Стефанчук зазначив, що під час зустрічі вдалось обговорили "формулу миру" президента Володимира Зеленського.

"Висловив сподівання на активну підтримку Латвією представлених пунктів. Наголосив на важливості консолідації міжнародної підтримки та створенні механізмів для притягнення російських злочинців до відповідальності за злочини в Україні", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, що Польща та Литва лобіюватимуть надання Україні гарантій безпеки від НАТО.