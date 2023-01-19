Кулеба і Резніков попередили партнерів про реальну загрозу нового наступу РФ та просять надати танки Leopard

Україна на тлі загрози нового повномасштабного наступу Росії потребує постачання танків, зокрема Leopard 2.

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Про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони та закордонних справ Олексія Резнікова та Дмитра Кулеби, опублікованій 19 січня на сайті МЗС.

Міністри наголосили, що спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною.

Вони закликали союзників посилити військову допомогу Україні сучасною маневреною бойовою технікою та західними танками.

Міністри привітали рішення Британії про передачу танків Challenger 2 та звернулися до країн, які мають на озброєнні танки Leopard 2. Зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції.

"Ми звертаємося до всіх цих та інших держав, які мають відповідні можливості, із закликом приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та зробити свої практичні внески до цієї ініціативи", - йдеться у заяві.

Глави Міноборони та МЗС гарантували, що ця зброя використовуватиметься відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, Польща вже прийняла рішення передати Україні роту танків Leopard в рамках міжнародної коаліці. У Варшаві мають надію, що союзники слідом за ними схвалять передачу танків українським військовим.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц все ще вагається у цьому питанні, але заявив, що готовий поставити Україні основні бойові танки Leopard 2, тільки якщо Вашингтон поставить Abrams. Відомо, що США наразі готують великий військовий пакет для України. За інформацією ЗМІ, оголосять про нього 20 січня, але танків в ньому не буде.