Рішення Німеччини щодо поставок Україні танків залежить від вказівок США, — Politico

Канцлер Німеччини Олаф Шольц все ще вагається щодо передачі Києву важкої зброї, зокрема, танків, тому що чекає доки президент США Джозеф Байден озвучить свою позицію щодо цього.

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Про це повідомило американське видання Politico з посиланням на німецьких чиновників, що розповіли про це на умовах анонімності.

Основною проблемою для Шольца стало рішення інших союзників по НАТО передати Україні танки — Великобританії та Польщі. Однак позиція Варшави та Лондона не впливає на Шольца, який не має бажання передавати Україні німецьку бронетехніку, не отримавши відповідних вказівок від Вашингтону.

Прессекретар Шольца Штеффен Хебештрайт офіційно заявив 11 січня, що плани Великої Британії поставити Україні танки Challenger 2 британського виробництва не змінять позицію уряду Німеччини, який досі відхиляв заклики до Берліна передати Києву потужні німецькі танки Leopard 2.

Хоча таким чином Німеччина підтримала б Польщу, яка вже остаточно прийняла рішення передати ЗСУ роту танків Leopard 2.

Хебештрайт додав що, йому не відомо про жодні офіційні запити країн-партнерів щодо спільної поставки танків Leopard українській армії.

Нагадаємо, аналогічна ситуація була і з ППО Patriot. Україна тривалий час просила Patriot і в інших союзників, зокрема, у Німеччини. Але Берлін відмовлявся доти, доки США не вирішили передати системи.

Так, пресслужба Білого дому 6 січня повідомила, що Шольц під час розмови з Байденом заявив, що Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у поставці Україні додаткової батареї Patriot.