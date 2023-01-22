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Німеччина може поставити Україні танки Leopard 2, які використовуються як мішені на навчаннях - ЗМІ
Німеччина може поставити Україні танки Leopard 2, які використовуються як мішені на навчаннях, хоча німецькі військові називають такий крок небажаним. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.
За його інформацією, у Міністерстві оборони Німеччини склали список із 312 танків Leopard 2 різних серій, які були у Бундесверу станом на 22 травня 2022 року. З них 99 перебували на ремонтно-профілактичних роботах на підприємствах оборонної промисловості, а один - вже на списанні.
Серед 212 танків, що залишилися, є машини різних моделей - 2А5, 2А6, 2А7, а також 2A7V, що є найбільш сучасною версією. Зокрема, останніх було 53.
При цьому, за словами джерел видання у німецькій армії, у списку також зазначено, які моделі підходять для доставки в Україну. У цьому контексті зазначається, що Бундесвер міг би передати Україні 19 танків моделі Leopard 2A5.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Згідно зі списком, вони використовуються для "представлення сил противника" в центрі бойової підготовки армії, імітуючи під час навчань ворожі танки. У той же час джерела видання кажуть, що модель 2А5 краще все ж таки не використовувати, оскільки вони використовуються тільки для навчань.
Spiegel зазначає, що якщо уряд Німеччини зможе дати політичну згоду на постачання, німецькі Leopard 2A5 можуть бути поєднані з моделями Leopard 2 з інших європейських країн, таких як Польща, у пакеті для України. Так, Польща має танки Leopard 2A4, які майже аналогічні моделі 2A5 і можуть бути відповідним чином модифіковані.
"З військової точки зору мало б сенс озброїти "Леопардами" цілий танковий батальйон, щоб переозброїти українців. Проте зібрати такий пакет технічно не просто. Наприклад, більшість танків Leopard 2 у Європі оснащені гідравлічним управлінням баштою, а моделі Бундесверу мають електронне управління", - йдеться у статті.
Для постачання в Україну, як зазначають Spiegel німецькі військові, однорідний парк був би перевагою, адже в іншому випадку це дуже ускладнило б ремонт та обслуговування, а також позначилося б на навчанні українських солдатів.
Видання нагадує, що напередодні після зустрічі контактної групи із забезпечення оборони України на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині новопризначений німецький міністр Борис Пісторіус заявив, що хоче перевірити, які та скільки танків Leopard Бундесверу підходять для постачання в Україну. Це, за словами чиновника, дозволить підготуватися до того моменту, коли канцлер Олаф Шольц ухвалить політичне рішення щодо постачання танків.
Нагадаємо при цьому, що Польща вже допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2 без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.