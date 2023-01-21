Танки Leopard для України: глави МЗС країн Балтії звернулись до Німеччини

Міністри закордонних справ країн Балтії закликали Ніімеччину негайно надати Україні танки Leopard.

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Таку заяву опублікував міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard", – йдеться у заяві.

Зазначається, що танки необхідні Києву, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі.

"Німеччина як провідна європейська держава несе особливу відповідальність щодо цього", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Київ запитував у США танки Abrams, а у Німеччини - Leopard. Але під час переговорів у форматі "Рамштайн" союзники не змогли ухвалити єдине рішення щодо передачі такої зброї.

Нещодавно новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить зв'язків між постачанням німецьких танків Leopard 2 та рішенням США передати Україні Abrams. Хоча ЗМІ з посиланням на американських дипломатів стверджують, що зв'язок є.

Тим часом Польща надасть Україні додаткові бойові машини піхоти та танки Т-72. Країна самостійно вирішила передати Україні роту німецьких танків Leopard. В уряді Німеччини 13 січня заявили, що не проти цього, але все ще чекають запиту з боку Польщі.