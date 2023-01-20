В США вирішили порадити Україні почекати з наступом — Reuters

Високопоставлені американські чиновники порадили Україні відкласти початок нового масштабного наступу ЗСУ. В США рекомендують дочекатися поставок з останнього виділеного пакету військової допомоги.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Наразі переговори між США та Україною щодо контрнаступу відбувалися в контексті того, що українські військові мають спочатку навчитися застосовувати озброєння, яке надають США.

Зазначається, що погана зимова погода заважає бойовим діям на передовій, хоча різке похолодання може відкрити шлях для будь-якої сторони розпочати наступ.

Київ запитував у США танки Abrams, а у Німеччини - Leopard. Але під час переговорів у форматі "Рамштайн" союзники не змогли ухвалити єдине рішення щодо передачі такої зброї.

Нещодавно новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить зв'язків між постачанням німецьких танків Leopard 2 та рішенням США передати Україні Abrams. Хоча ЗМІ з посиланням на американських дипломатів стверджують, що зв'язок є.

Тим часом Польща надасть Україні додаткові бойові машини піхоти та танки Т-72. Країна самостійно вирішила передати Україні роту німецьких танків Leopard. В уряді Німеччини 13 січня заявили, що не проти цього, але все ще чекають запиту з боку Польщі.