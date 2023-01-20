У Рамштайні не змогли ухвалити рішення про передачу Україні танків

На зустрічі Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні міністрам оборони країн НАТО не вдалося досягти єдиної позиції щодо постачання танків Україні.

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Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус , повідомляє Укрінформ.

За словами міністра, є аргументи "за" поставки та аргументи "проти", які висуваються різними країнами.

«Ми обговорювали можливе постачання танків Leopard 2, однак домовитися не вдалося. Серед партнерів немає єдиної думки», - зазначив Пісторіус.

Він підкреслив, що заяви ЗМІ про те, що Німеччина стоїть на шляху створення коаліції для відправлення важких танків на Україну не відповідають дійсності.

"Є вагомі причини для відправки техніки, але також є причини, щоб цього не робити. Усі за і проти мають бути зважені. Багато союзників поділяють нашу думку", - зауважив міністр оборони Німеччини.

Він зазначив, що не може сьогодні сказати, яким буде рішення і коли воно буде прийняте.

"Я хотів би діяти швидко, у разі ухвалення рішення, але у разі негативного рішення зробити нічого не можна", - сказав Пісторіус.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нібито канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий схвалити постачання танків Leopard Україні, якщо і США передадуть їй танки Abrams.

Але новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить зв'язків між постачанням німецьких танків Leopard 2 та рішенням США передати Україні Abrams.

В свою чергу Європейський парламент ухвалив звіт, в якому міститься заклик особисто до Шольца схвалити постачання танків Leopard 2 Україні "без подальшого зволікання".