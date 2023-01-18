Європарламент закликав Шольца схвалити передачу Україні танків Leopard

Європейський парламент закликає до негайного розгортання сучасної зброї та систем протиповітряної оборони нового покоління, а Німеччини Олафа Шольца - без подальшої тяганини поставити основні бойові танки Leopard 2 Україні.

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Про це, зокрема, йдеться у щорічному звіті за 2022 рік щодо реалізації ЄС спільної політики безпеки та оборони, схваленому в середу 459 голосами. Ще 93 депутати проголосували проти, а 85 утрималися, повідомляє прес-служба Європарламенту.

У звіті наголошується, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів та гостро потребує військової допомоги та важкого озброєння, щоб виграти війну.

Також у ньому вітаються нові ініціативи ЄС щодо зміцнення європейської безпеки та оборони, зокрема Версальська декларація, "Стратегічний компас", спільна заява про прогалини в оборонних інвестиціях та пропозиція Єврокомісії щодо регулювання, яке стимулює спільні закупівлі.

Зазначається, що держави-члени ЄС мають продовжувати розвивати політику та можливості союзу у сфері кіберзахисту та встановлювати партнерські відносини в галузі безпеки та оборони з партнерами-однодумцями по всьому світу.

Крім того, Європарламент схвалив і щорічний звіт про спільну зовнішню політику та безпекову політику. За це проголосували 407 депутатів, водночас 92 висловилися проти, а 142 утрималися.

У ньому європарламентарі зокрема попереджають, що за реакцією ЄС на агресивну війну Росії проти України уважно стежать автократії всього світу, і вона сильно вплине на їхню поведінку на міжнародній арені.

Згідно з доповіддю, ЄС та його країни-члени мають збільшити свою військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні та зміцнити свою оборону у протидії російським загрозам європейській безпеці.

Вони також закликають ЄС використовувати положення договору про ЄС, які б дозволили Європейській раді приймати певні рішення, які не мають військових наслідків, зокрема щодо санкцій та прав людини, кваліфікованою більшістю, а не одностайно.

У звіті міститься і заклик до інституцій ЄС внести пропозицію щодо того, як він міг би забезпечити собі постійне місце у всіх багатосторонніх форумах, включаючи Раду безпеки ООН.

Також депутати вказують, що безпека ЄС тісно пов'язана із прискоренням процесу його розширення, дотриманням критеріїв вступу та реформуванням політики сусідства. Вони закликають союз стати менш залежним від енергоресурсів та інших критично важливих для інфраструктури матеріалів, що імпортуються з третіх країн, зокрема тих, які не поділяють цінності ЄС або з якими ЄС перебуває у стані системного суперництва.

Нагадаємо, що Польща має намір передати Україні роту німецьких танків Leopard. В уряді Німеччини 13 січня заявили, що не проти цього, але все ще чекають запиту з боку Польщі.

У свою чергу, як передає "Інтерфакс-Україна", глава німецького уряду Шольц на всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі 18 січня, відповідаючи на питання про постачання танків Leopard 2 Україні, заявив, що Німеччина продовжить надавати сильну військову підтримку Україні, але "ніколи нічого не робить одна", а обговорює і робить це з партнерами, "особливо США".

При цьому канцлер додав, що українці можуть розраховувати на підтримку Німеччини у своїй мужній боротьбі, але Німеччина також уникатиме війни між РФ і НАТО. Він також додав, що Німеччина і всі країни, які підтримують українців, хочуть, щоб "Україна могла стати незалежною, вільною демократичною державою, яка приєднається до ЄС".

Джерело фото: ua.depositphotos.com