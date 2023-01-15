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Німецький виробник танків Leopard зможе передати їх Україні не раніше 2024 року
Якщо Уряд Німеччини погодиться передати танки Україні, німецький виробник зброї Rheinmetall, який має в запасі танки Leopard, зможе їх підготувати до відправки не раніше 2024 року.
Про це заявив голова ради директорів Rheinmetall Армін Паппергер, пише Reuters.
За його словами, на складах концерну наразі є 22 танки Leopard 2 і 88 одиниць Leopard 1.
"Але ми не можемо привести ці танки в готовність без замовлення, бо витрати становлять кількасот мільйонів євро", – зазначив Паппергер.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, відновлення військовї техніки займе майже цілий рік і компанія не може почати ремонтні роботи до того, як замовлення буде підтверджено.
Він наголосив, що машини необхідно не просто перефарбувати, а переобладнати для використання на війні. Для цього танки повністю розбирають, а потім перебудовують.
"Тож навіть якщо завтра буде рішення про те, що можна відправити наші танки Leopard до Києва, постачання затягнеться до початку наступного року", – сказав Паппергер.
Раніше цього місяця Німеччина оголосила, що надасть Україні бойові машини піхоти Marder для відсічі російським військам. Але Київ також запросив танки Leopard, що стане значним кроком у підтримці України Заходом.
Нагадаємо, в Німеччині заявили, що не проти передати України танки, але все ще чекають на запит від Польщі, яка пообіцяла передати Україні роту танків Leopard в рамках міжнародної коаліці.
Раніше Німеччина категорично відмовлялася передати України танки Leopard. Але нещодавно голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штарк-Циммерман за підсумками робочого візиту до Вашингтону заявила, що Україна має отримати Leopard.