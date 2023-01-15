Немецкий производитель танков Leopard сможет передать их Украине не раньше 2024 года

Если правительство Германии согласится передать танки Украине, немецкий производитель оружия Rheinmetall, имеющий в запасе танки Leopard, сможет их подготовить к отправке не раньше 2024 года.

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Об этом заявил глава совета директоров Rheinmetall Армин Паппергер, пишет Reuters.

По его словам, на складах концерна сейчас есть 22 танка Leopard 2 и 88 единиц Leopard 1.

"Но мы не можем привести эти танки в готовность без заказа, потому что расходы составляют несколько миллионов евро", - отметил Паппергер.

По его словам, восстановление военной техники займет почти целый год и компания не может начать ремонтные работы до того, как заказ будет подтвержден.

Он отметил, что машины нужно не просто перекрасить, а переоборудовать для использования на войне. Для этого танки полностью разбирают, а затем перестраивают.

"Даже если завтра будет решение о том, что можно отправить наши танки Leopard в Киев, поставки затянутся до начала следующего года", - сказал Паппергер.

Ранее в этом месяце Германия объявила, что предоставит Украине боевые машины пехоты Marder для отпора российским войскам. Но Киев также просил танки Leopard, что станет значительным шагом в поддержке Западом Украины.

Напомним, в Германии заявили, что не прочь передать Украине танки, но все еще ждут запроса от Польши, которая пообещала передать Украине роту танков Leopard в рамках международной коалицы.

Ранее Германия категорически отказывалась передать Украине танки Leopard. Но недавно глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штарк-Циммерман по итогам рабочего визита в Вашингтон заявила, что Украина должна получить Leopard.