Британия передаст Украине 12 танков Challenger 2, первые 4 немедленно

Премьер-министр Британии Риши Сунак согласился немедленно предоставить Украине четыре боевых танка Challenger 2, и еще восемь отправят в ближайшее время.

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Об этом сообщает The Sun.

Как пишет издание, премьер-министр сегодня сообщит о новой военной помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщил источник на Даунинг-стрит, Сунак "хочет, чтобы наши действия говорили громче слов".

Группа из четырех танков Challenger 2 будет немедленно доставлена ​​в Восточную Европу, а еще восемь – вскоре после этого.

На этой неделе Сунак провел переговоры с руководителями оборонных ведомств, заявив, что доставка танков в Украину должна быть оперативным приоритетом.

И премьер-министр, и министр обороны Бен Уоллес решили отправить полную эскадрилью после просьбы Зеленского.

Challenger 2 поступил на вооружение Британии в середине 1990-х годов и имеет 120 мм пушку.

Ранее Украина заявляла, что для освобождения территории от российской оккупации ей требуются 300 западных танков.

Помощь Великобритании станет частью военного пакета для страны после того, как европейские союзники, включая Францию и Германию, обязались отправить бронетехнику.

Польша уже окончательно приняла решение передать ВСУ роту танков Leopard 2 Украине.

Также известно, что Франция, ранее вместе с Польшей убеждавшая Германию передать Украине тяжелое оружие, намерена поставить Украине танки до конца марта.

Также в ближайшее время Чехия передаст Украине модернизированные танки Т-72.