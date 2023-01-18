Шольц готовий схвалити постачання танків Leopard Україні, якщо і США передадуть їй танки Abrams - ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий поставити Україні основні бойові танки Leopard 2, але висунув для цього одну умову, повідомляє німецька газета Süddeutsche Zeitung.

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За її даними, у ході телефонної розмови з президентом США Джо Байденом 17 січня Шольц дав зрозуміти, що Німеччина може поступитися тискові з цього питання лише якщо США, у свою чергу, поставлять основні бойові танки M1 Abrams.

Видання зазначає, що США, очевидно, вимагають від Німеччини не лише дозволити іншим країнам постачати Україні танки німецького виробництва, а й поставити деяку їхню кількість самостійно.

Нагадаємо, що у питанні постачання танків публічно Шольц формулює свою позицію так, що його країна "ніколи не робить нічого поодинці", а обговорює і робить це, як заявив він на всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, з партнерами, "особливо США".

При цьому паралельно в середу Європейський парламент ухвалив звіт, в якому міститься заклик особисто до Шольца схвалити постачання танків Leopard 2 Україні "без подальшого зволікання".

Зазначимо, що 20 січня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині має відбутися чергове засідання контактної групи міністрів оборони країн-союзниць України з надання їй військової допомоги. За даними видання Politico, у п'ятницю США оголосять про новий великий пакет озброєнь для України, проте він не включатиме танки Abrams.

У той же час раніше німецьке видання Berliner Morgenpost з посиланням на високопоставленого американського дипломата повідомило, що відправка американських танків Abrams все ж стоїть на порядку денному, принаймні в середньостроковій перспективі. На 19 січня ж запланована зустріч у Берліні міністра оборони США Ллойда Остіна та його нового німецького колеги Бориса Пісторіуса.