Шольц готов одобрить поставки танков Leopard Украине, если и США передадут ей танки Abrams - СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц готов поставить Украине основные боевые танки Leopard 2, но выдвинул для этого одно условие, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

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По ее данным, в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 17 января Шольц дал понять, что Германия может уступить давлению по этому вопросу только если США, в свою очередь, поставят основные боевые танки M1 Abrams.

Издание отмечает, что США, очевидно требуют от Германии не только разрешить другим странам поставлять Украине танки немецкого производства, но и поставить некоторое их количество самостоятельно.

Напомним, что в вопросе поставок танков публично Шольц формулирует свою позицию так, что его страна "никогда не делает ничего в одиночку", а обсуждает и делает это, как заявил он на всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, с партнерами, "особенно США".

При этом параллельно в среду Европейский парламент принял отчет, в котором содержится призыв лично к Шольцу одобрить поставку танков Leopard 2 Украине "без дальнейшего промедления".

Отметим, что 20 января на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии должно пройти очередное заседание контактной группы министров обороны стран-союзниц Украины по оказанию ей военной помощи. По данным издания Politico, в пятницу США объявят о новом крупном пакете вооружений для Украины, однако он не будет включать танки Abrams.

В то же время ранее немецкое издание Berliner Morgenpost со ссылкой на высокопоставленного американского дипломата сообщило, что отправка американских танков Abrams все же стоит на повестке дня, по крайней мере в среднесрочной перспективе. 19 же января запланирована встреча в Берлине министра обороны США Ллойда Остина и его нового немецкого коллеги Бориса Писториуса.