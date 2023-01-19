Німеччина ніяким чином не залежить від США в питанні передачі Україні танків, — новий міністр оборони

Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить зв'язків між постачанням німецьких танків Leopard 2 та рішенням США передати Україні Abrams. Проте жодна з цих країн ще не погодилася надати ВСУ танки.

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Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Відповідаючи на запитання, чи постачатиме Німеччина Україні Leopard 2, Пісторіус сказав, що це питання обговорював канцлер Олаф Шольц з президентом США Джозефом Байденом.

"Я майже впевнений, що ми отримаємо рішення щодо цього протягом наступних кількох днів. Я не можу сказати вам сьогодні, як це буде виглядати", — зауважив він.

Відомо, що Міністерство оборони США на даний момент "не вважає доцільним" надати Києву танки Abrams.

"На даний момент просто немає сенсу надавати українцям цей інструмент через труднощі з їх обслуговуванням", — заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Останнім часом фіксуються факти, що Німеччина діє в координації з США. Так, ЗМІ повідомляли, що нібито Шольц готовий схвалити постачання танків Leopard Україні, якщо і США передадуть їй танки Abrams.

В свою чергу Європейський парламент ухвалив звіт, в якому міститься заклик особисто до Шольца схвалити постачання танків Leopard 2 Україні "без подальшого зволікання".

Нагадаємо, що 20 січня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині має відбутися чергове засідання контактної групи міністрів оборони країн-союзниць України з надання їй військової допомоги. За даними видання Politico, в цей день США оголосять про новий великий пакет озброєнь для України, але танків в ньому не буде.