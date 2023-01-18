Дуда: незабаром настане вирішальний момент і ми зрозуміємо, чи виживе Україна

Президент Польщі Анджей Дуда на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 18 січня закликав партнерів та союзників України продовжити посилювати військову допомогу Києву, заявивши, що протягом кількох місяців чи тижнів буде вирішальний момент у війні.

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"Я боюся, що зараз може протягом кількох місяців, може тижнів, буде вирішальний момент цієї війни. І цей момент відповідь на питання: виживе Україна чи ні", — сказав Дуда.

Польський лідер наголосив, що наразі зброї, що Україна отримала від західних партнерів, все ще мало. Це особливо важливо розуміти, тому що, за його словами, російська армія продовжує накопичувати сили, і, ймовірно, готуються до нового наступу. Дуда підкреслив, що зараз саме час надати ЗСУ сучасні танки та ракети.

"Тому це є критично важливим зараз відправити додаткову військову підтримку", — президент Польщі.

Польща вже прийняла рішення передати Україні роту танків Leopard в рамках міжнародної коаліці. У Варшаві мають надію, що союзники слідом за ними схвалять передачу танків українським військовим.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц все ще вагається у цьому питанні, але заявив, що готовий поставити Україні основні бойові танки Leopard 2, тільки якщо Вашингтон поставить Abrams. Відомо, що США наразі готують великий військовий пакет для України. За інформацією ЗМІ, оголосять про нього 20 січня, але танків в ньому не буде.