Дуда: скоро наступит решающий момент и мы поймем, выживет ли Украина

Президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе 18 января призвал партнеров и союзников Украины продолжить усиливать военную помощь Киеву, заявив, что несколько месяцев или недель будет решающим моментом в войне.

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"Я боюсь, что сейчас может в течение нескольких месяцев, может, недель, будет решающий момент этой войны. И этот момент ответ на вопрос: выживет Украина или нет", — сказал Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что оружия, которое Украина получила от западных партнеров, все еще мало. Это особенно важно понимать, потому что, по его словам, российская армия продолжает накапливать силы и, вероятно, готовятся к новому наступлению. Дуда подчеркнул, что сейчас самое время предоставить ВСУ современные танки и ракеты.

"Поэтому это критически важно сейчас отправить дополнительную военную поддержку", — президент Польши.

Польща вже прийняла рішення передати Україні роту танків Leopard в рамках міжнародної коаліці. У Варшаві мають надію, що союзники слідом за Польщею схвалять передачу танків українським військовим.