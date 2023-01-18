Путин должен понять, что Россия никогда не победит в войне против Украины, - генсек НАТО

Весь мир фиксирует, что российский президент Владимир Путин не делает ничего, что можно назвать признаком подготовки к миру. Поэтому он должен понять, что российские войска не смогут победить на поле боя в российско-украинской войне.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на немецкой авиабазе Рамштайн, передает Reuters.

"Путин не показал никаких признаков подготовки к миру, и потому он должен понять, что не может победить на поле боя", — сказал генсек альянса.

Он отметил, что ситуация на фронтах стабилизировалась за последние недели, но продолжительные ожесточенные бои в Бахмуте продемонстрировали важность предоставления большего количества оружия для поддержки Украины.

Поэтому, подчеркнул Столтенберг, важно сейчас предоставить Украине больше оружия. Он все еще осторожно говорит на эту тему, заявив, что консультации продолжаются, хотя он приветствовал решение Великобритании отправить танки Challenger в Украину.

Ранее он также заявил, что в российско-украинской войне наступил переломный момент, поэтому сейчас Киев должен получить "оружие победы". Очевидно, речь идет о тяжелом вооружении, которое украинская сторона запрашивала у западных союзников с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, Украина ожидает, что Германия примет решение передать танки Leopard 2, как это сделала Польша. Но Берлин, по всей вероятности, ожидает указания США.

Аналогичная ситуация была и с ПВО Patriot. Украина долго просила Patriot и у других союзников, в частности, у Германии. Но Берлин отказывался, пока США не решили передать системы. Так, пресс-служба Белого дома 6 января сообщила, что Шольц во время разговора с Байденом заявил, что Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи Patriot.