Путін має зрозуміти, що Росія ніколи не переможе у війні проти України, - генсек НАТО

Весь світ фіксує, що російський президент Володимир Путін не робить нічого, що можна було б назвати ознакою підготовки до миру. Тому він повинен усвідомити, що російські війська не зможуть перемогти на полі бою в російсько-українській війні.

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Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на німецькій авіабазі Рамштайн, передає Reuters.

"Путін не показав жодних ознак підготовки до миру, і тому він повинен усвідомити, що не може перемогти на полі бою", — сказав генсек альянсу.

Він зауважив, що ситуація на фронтах стабілізувалася за останні тижні, але тривалі запеклі бої в Бахмуті продемонстрували важливість надання більшої кількості зброї для підтримки України.

Тому, які підкреслив Столтенберг, важливо зараз надати Україні більше зброї. Він все ще обережно говорить на цю тему, заявивши, що консультації тривають, хоча він привітав рішення Великобританії відправити танки Challenger до України.

Раніше він також заявив, що в російсько-українській війні настав переломний момент, тому зараз Київ має отримати "зброю перемоги". Очевидно, йдеться про важке озброєння, яке українська сторона запитувала у західних союзників з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, Україна очікує, що Німеччина прийме рішення передати танки Leopard 2, як це зробила Польща. Але Берлін, ймовірно, очікує вказівки США.

Аналогічна ситуація була і з ППО Patriot. Україна тривалий час просила Patriot і в інших союзників, зокрема, у Німеччини. Але Берлін відмовлявся доти, доки США не вирішили передати системи. Так, пресслужба Білого дому 6 січня повідомила, що Шольц під час розмови з Байденом заявив, що Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у поставці Україні додаткової батареї Patriot.