Германия присоединилась к США в поставке Украине дополнительного Patriot и другого оружия

Президент США Джозеф Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры, по результатам которых стороны договорились объединить свои усилия для передачи нового пакета военной помощи Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В конце декабря 2022 года Вашингтон объявил о передаче Киеву ПВО Patriot. Шольц в ходе беседы с Байденом заявил, что Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи Patriot.

"На фоне ракетных атак России, которые нацелены на критическую инфраструктуру Украины, президент Байден и канцлер Шольц подтвердили свое намерение и дальше поддерживать потребность Украины в средствах противовоздушной обороны", — заверили в Белом доме.

США также намерены поставить Украине БМП "Брэдли", а Германия - БМП "Мардер". Обе страны планируют тренировать украинских военных, чтобы научить пользоваться новым оружием.

Напомним, что Киев долгое время запрашивал Patriot, но администрация президента Байдена тщательно подходила к тому, что и когда предоставляется Украине. США согласились включить эту ПВО в пакет помощи после того, как президент Владимир Зеленский лично посетил Вашингтон.

Кроме того, Украина просила Patriot и у других союзников, в частности у Германии. Когда ракета упала на территории Польши, Берлин предложил Варшаве передать Patriot. Тогда в Польше заявили, что лучше передать ПВО Украины, но в тот момент Германия не решилась на такую помощь.