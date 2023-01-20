В США решили посоветовать Украине подождать с наступлением — Reuters

Высокопоставленные американские чиновники посоветовали Украине отложить начало нового масштабного наступления ВСУ. В США рекомендуют дождаться поставок из последнего выделенного пакета военной помощи.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Переговоры между США и Украиной о контрнаступлении проходили в контексте того, что украинские военные должны сначала научиться применять вооружение, которое предоставляют США.

Отмечается, что плохая зимняя погода мешает боевым действиям на передовой, хотя резкое похолодание может открыть путь для любой стороны начать наступление.

Киев запрашивал у США танки Abrams, а у Германии – Leopard. Но во время переговоров в формате "Рамштайн" союзники не смогли принять единое решение по передаче такого оружия.

Недавно новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит связей между поставками немецких танков Leopard 2 и решением США передать Украине Abrams. Хотя СМИ со ссылкой на американских дипломатов утверждают, что связь есть.

Тем временем Польша предоставит Украине дополнительные боевые машины пехоты и танки Т-72. Страна самостоятельно решила передать Украине роту германских танков Leopard. В правительстве Германии 13 января заявили, что не против этого, но все еще ждут запроса со стороны Польши.