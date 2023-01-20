Зеленский отреагировал на результаты "Рамштайна-8": "За танки придется еще побороться"

Президент Владимир Зеленский указывает, что за поставку Украине современных танков для отражения российской агрессии еще придется побороться. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Так глава государства отреагировал на отсутствие соответствующего решения по результатам заседания 20 января контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Да, еще придется побороться за поставку современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято", - подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что обращался в пятницу к участникам встречи в Рамштайне, и благодарит всех партнеров, которые четко поддержали украинскую позицию в прошедших там дискуссиях.

"Не все можно публично объявлять, о чем ведутся разговоры в формате "Рамштайна". Это закрытая дискуссия, и так должно быть. Но в целом можно подытожить, что сегодняшний "Рамштайн" укрепит нашу устойчивость", - указал при этом он.

Президент выразил уверенность в принципиальности намерения партнеров Украины поддерживать ее столько, сколько необходимо для победы над Россией. Глава государства отметил, что за неделю удалось достичь на этом направлении нескольких решений.

"Это то, что дал наш дипломатический марафон, который продолжается после моего визита в Вашингтон. Звонки и переговоры – ежедневно. Публичные и непубличные. Удалось существенно усилить наш артиллерийский кулак. Очень весомо – и пушками, и снарядами. Есть хорошие результаты по бронетехнике - добавили несколько сотен боевых машин в наш арсенал. Значительные результаты по ракетам для реактивных систем и для наших зенитчиков", - сказал он.

Зеленский поблагодарил за решение о новых пакетах военной помощи от США, а также Дании, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Великобритании, Финляндии, Нидерландов и Канады.

"Единственное во всем этом, что стоит подчеркнуть – это время, время поставки. Каждая договоренность должна выполняться максимально быстро – для нашей обороны", - подчеркнул он.

Напомним также, что накануне заседания в формате "Рамштайн" девять стран НАТО обязались коллективно добиваться поставки Украине как можно большего количества военной техники, в том числе танков, тяжелой артиллерии и ПВО для победы над РФ.