Зеленский призвал обсудить отправку Украине истребителей F-16 на следующем "Рамштайне"

Президент Владимир Зеленский призвал союзников созвать новое заседание в формате "Рамштайн" для того, чтобы принять решение о поставках в Украину истребителей F-16 и дальнобойных ракет.

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Об этом он заявил, выступая на открытии новой встречи коалиции союзников Украины в формате "Рамштайн", пишет Liga.net.

"В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые разрушат террор. В ваших силах создать победу", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил участников встречи и выразил уверенность, что с каждым новым "Рамштайном" единство Украины и союзников будет только укрепляться.

"Но есть ли у нас много времени? Нет", – сказал Зеленский, призвав союзников к быстрому принятию решений по военной помощи.

В своей речи он заявил, что Россия стремится уничтожить народы и Кремль должен проиграть.

При этом издание NL Times со ссылкой на министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщило, что Кабинет министров страны рассмотрит возможность поставки Украине истребителей F-16, если об этом попросит правительство Киева.

Напомним, что 20 января на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит очередное заседание контактной группы министров обороны стран-союзниц Украины по оказанию военной помощи.