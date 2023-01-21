Танки Leopard для Украины: главы МИД стран Балтии обратились к Германии

Министры иностранных дел стран Балтии призвали Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard.

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Такое заявление обнародовал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard", – говорится в заявлении.

Отмечается, что танки необходимы Киеву, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе.

"Германия как ведущее европейское государство несет особую ответственность по этому поводу", – говорится в сообщении.

Напомним, Киев запрашивал у США танки Abrams, а у Германии – Leopard. Но во время переговоров в формате "Рамштайн" союзники не смогли принять единое решение по передаче такого оружия.

Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит связей между поставками немецких танков Leopard 2 и решением США передать Украине Abrams. Хотя СМИ со ссылкой на американских дипломатов утверждают, что связь есть.

Тем временем Польша предоставит Украине дополнительные боевые машины пехоты и танки Т-72. Страна самостоятельно решила передать Украине роту германских танков Leopard. В правительстве Германии 13 января заявили, что не против этого, но все еще ждут запроса со стороны Польши.