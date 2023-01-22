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Танки Leopard для Украины: в Польше допускают создание меньшей коалиции без Германии
Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2 без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью PAP.
Он отметил, что считает поведение Германии относительно передачи танков Leopard Украине неприемлемым и не понимает, что должно произойти, чтобы страна "открыла глаза и начала действовать в соответствии с потенциалом Германии".
По его словам, если Германия не готова самостоятельно поставлять танки Украине, она должна хотя бы не связывать руки другим партнерам.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Если согласия Германии на "Леопарды" так и не будет, то мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью... Украина и Европа победят в этой войне - с Германией или без нее. От Германии сейчас зависит, захотят они присоединиться к миссии и остановить российское варварство, или выбирают молча наблюдать и войти в историю как те, кто был на неправильной стороне", - заявил премьер Польши.
Моравецкий добавил, что, хотя новый министр обороны ФРГ отрицает, что Германия блокирует передачу танков немецкого производства Украине, он хотел бы услышать четкое заявление о том, что Берлин поддерживает такое решение.
Напомним, Киев запрашивал у США танки Abrams, а у Германии – Leopard. Но во время переговоров в формате "Рамштайн" союзники не смогли принять единое решение по передаче такого оружия.
Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит связей между поставками немецких танков Leopard 2 и решением США передать Украине Abrams. Хотя СМИ со ссылкой на американских дипломатов утверждают, что связь есть.
Тем временем Польша предоставит Украине дополнительные боевые машины пехоты и танки Т-72. Страна самостоятельно решила передать Украине роту германских танков Leopard. В правительстве Германии 13 января заявили, что не против этого, но все еще ждут запроса со стороны Польши.