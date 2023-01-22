Танки Leopard для Украины: в Польше допускают создание меньшей коалиции без Германии

Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2 без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.

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Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью PAP.

Он отметил, что считает поведение Германии относительно передачи танков Leopard Украине неприемлемым и не понимает, что должно произойти, чтобы страна "открыла глаза и начала действовать в соответствии с потенциалом Германии".

По его словам, если Германия не готова самостоятельно поставлять танки Украине, она должна хотя бы не связывать руки другим партнерам.

"Если согласия Германии на "Леопарды" так и не будет, то мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью... Украина и Европа победят в этой войне - с Германией или без нее. От Германии сейчас зависит, захотят они присоединиться к миссии и остановить российское варварство, или выбирают молча наблюдать и войти в историю как те, кто был на неправильной стороне", - заявил премьер Польши.

Моравецкий добавил, что, хотя новый министр обороны ФРГ отрицает, что Германия блокирует передачу танков немецкого производства Украине, он хотел бы услышать четкое заявление о том, что Берлин поддерживает такое решение.

Напомним, Киев запрашивал у США танки Abrams, а у Германии – Leopard. Но во время переговоров в формате "Рамштайн" союзники не смогли принять единое решение по передаче такого оружия.

Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит связей между поставками немецких танков Leopard 2 и решением США передать Украине Abrams. Хотя СМИ со ссылкой на американских дипломатов утверждают, что связь есть.

Тем временем Польша предоставит Украине дополнительные боевые машины пехоты и танки Т-72. Страна самостоятельно решила передать Украине роту германских танков Leopard. В правительстве Германии 13 января заявили, что не против этого, но все еще ждут запроса со стороны Польши.