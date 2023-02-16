Естонія запропонувала ЄС інвестиційний проєкт щодо зброї для України — Bloomberg

Уряди країн-членів Євросоюзу отримали від Естонії пропозицію інвестувати близько $4,3 млрд, щоб разом закупити 1 мільйон боєприпасів для України, щоб ЗСУ відбили вторгнення Росії. Таким чином Таллінн пропонує інвестувати у мир.

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Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на документ, в якому Естонія описала свою пропозицію.

Естонська сторона зауважує, що Росія за один день випускає по Україні такою ж кількістю боєприпасів, яку Європа може виготовити за місяць. Тому, як йдеться в документі, Євросоюзу терміново потрібно збільшити свій оборонно-промисловий потенціал.

"Ми повинні докласти надзвичайних зусиль для швидкого прийняття рішень і реалізації ініціативи, якнайшвидше, вже у 2023 році – цього вимагає гострота ситуації в Україні. Ціна будь-якого зволікання дуже висока. високий, і щодня зростає", – йдеться в документі.

Інвестиційний план Естонії передбачає, що ЄС збільшить свої потужності в сім разів і протягом наступних шести місяців вироблятиме 1 мільйон 155-мм снарядів в терміни, які необхідні Україні.

Як зазначає агенство, Україна використовує в середньому від 60 000 до 210 000 боєприпасів на місяць, але європейська оборонна промисловість має потужність лише для виробництва 25 000 снарядів за той самий проміжок часу. Тим часом Росія випускає близько 20-60 тисяч снарядів на день.

Нагадаємо, ще в 2022 році "Укроборонпром" зміг налагодити виробництво снарядів калібром 122 та 152-мм, а також мін калібром 120 мм, які були дефіцитними. Державний концерн не зупинився на цьому та пішов далі, почавши виробляти міни калібру 120-мм спільно з однією з країн-членів НАТО. В такій же співпраці "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82-мм осколкових мін.