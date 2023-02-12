Пакистан постачатиме зброю в Україну через німецький порт - The Economic Times

Пакистан збільшив поставки зброї в Україну завдяки налагодженню передачі техніки через німецький порт Емден одночасно з маршрутом через Польщу. Україна отримає від пакистанських союзників ракети.

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Про це повідомило видання The Economic Times з посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, Пакистан на початку лютого передав понад 10 000 снарядів для РЗСВ "Град". Водночас нещодавно країна просила у Росії знижку на нафту.

"Оборонні фірми, розташовані в деяких країнах Східної Європи, що межують з Україною, стали воротами для передачі виробленого в Пакистані військового обладнання, повідомляє ET. Постачальник зброї в Ісламабаді DMI Associates співпрацює з оборонними фірмами в Східній Європі для передачі замовлень українських військових", — констатує видання.

Крім того, з'ясувалося, що у 2022 році Пакистан міг передавати Україні через Великобританію.

Раніше повідомлялося, що Пакистан планує приєднатися до постачання зброї Україні, якщо взамін отримає допомогу в модернізації своїх гелікоптерів і ремонті танкового парку.

Крім того, у 2021 році Пакистан і Україна домовилися оптимізувати військові зв’язки, зокрема у сферах оборонного виробництва, навчання, антитерористичної діяльності та розвідки.

Однак з початку повномасштабного вторгнення РФ, Пакистан офіційно не повідомляв про військову допомогу Україні. Під час голосування Генасамблеї ООН за резолюцію з вимогою до Росії вивести війська з України представник Пакистану утримався, як і деякі інші країни Азії.