Ізраїль вперше заявив про можливість поставок зброї Україні

Влада Ізраїлю заявила про готовність розглянути можливість надання озброєння для України. Зокрема, мова йде про славнозвісну і унікальну систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

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Про це в інтерв’ю телеканалу CNN заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Він зазначив, що його уряд не відкидає можливості військової допомоги Україні. Раніше Ізраїль наполягав, що має намір обмежитися лише гуманітарною допомогою, яку країна надає Україні з перших днів війни.

"Що ж, я, звісно, розглядаю це", - відповів Нетаньягу на запитання про можливість передачі Україні систем ППО.

За словами Нетаньяху, в Єрусалимі готові розглянути навіть постачання новітньої системи ППО "Залізний купол" для захисту українського неба, хоча раніше ізраїльська сторона наполягала, що ця система не призначена для використання на таких великих територіях, як Україна.

Жодних конкретних обіцянок Нетаньяху давати не став, але також заявив, що готовий виступити посередником у конфлікті, якщо на те буде згода воюючих сторін та США.

Він додав, що в лютому 2022 року йому неофіційно пропонували бути посередником у переговорах з Росією, проте він відмовився, оскільки очолював опозицію та не був при владі в Ізраїлі.

Крім того, заявив ізраїльський прем'єр, його країна своїми діями в Ірані, який постачає зброю Росії, також опосередковано допомагає Україні у війні.

"Ми теж, відкрито кажучи, діємо у спосіб, який я не буду тут деталізувати, щоб протистояти іранському виробництву зброї, що використовується проти України", – додав Нетаньяху.

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомляв, що питання перегляду Ізраїлем військової допомоги Україні ще остаточно не вирішено, але певні позитивні зрушення вже є. Україна може отримати ізраїльські технології вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні у боротьбі з атаками іранських безпілотників-камікадзе, а також ракет, які Росія замовила у Ірану.