Израиль впервые заявил о возможности поставок оружия Украине

Власти Израиля заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления вооружения для Украины. В частности, речь идет о славной и уникальной системе противовоздушной обороны "Железный купол".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом в интервью телеканалу CNN заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Он отметил, что его правительство не исключает возможности военной помощи Украине. Ранее Израиль настаивал, что намерен ограничиться только гуманитарной помощью, которую страна предоставляет Украине с первых дней войны.

"Что ж, я, конечно, рассматриваю это", - ответил Нетаньяху на вопрос о возможности передачи Украине систем ПВО.

По словам Нетаньяху, в Иерусалиме готовы рассмотреть даже поставки новейшей системы ПВО "Железный купол" для защиты украинского неба, хотя ранее израильская сторона настаивала, что эта система не предназначена для использования на таких больших территориях, как Украина.

Никаких конкретных обещаний Нетаньяху давать не стал, но также заявил, что готов выступить посредником в конфликте, если на это будет согласие воюющих сторон и США.

Он добавил, что в феврале 2022 года ему неофициально предлагали быть посредником в переговорах с Россией, однако он отказался, поскольку возглавлял оппозицию и не был у власти в Израиле.

Кроме того, как заявил израильский премьер, его страна своими действиями в Иране, поставляющем оружие России, также косвенно помогает Украине в войне.

"Мы тоже, откровенно говоря, действуем способом, который я не буду здесь детализировать, чтобы противостоять иранскому производству оружия, которое используется против Украины", - добавил Нетаньяху.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщал, что вопрос пересмотра Израилем военной помощи Украине еще окончательно не решен, но некоторые положительные сдвиги уже есть. Украина может получить израильские технологии в ближайшее время.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал Израиль поможет Украине в борьбе с атаками иранских беспилотников-камикадзе, а также ракет, которые Россия заказала у Ирана.