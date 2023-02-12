Пакистан будет поставлять оружие в Украину через немецкий порт - The Economic Times

Пакистан увеличил поставки оружия в Украину благодаря налаживанию передачи техники через немецкий порт Эмден одновременно с маршрутом через Польшу. Украина получит от пакистанских союзников ракеты.

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Об этом сообщило издание The Economic Times со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, Пакистан в начале февраля передал более 10 000 снарядов для РСЗО "Град". В то же время, недавно страна просила у России скидку на нефть.

"Оборонительные компании, расположенные в некоторых странах, граничащих с Украиной, стали воротами для передачи произведенного в Пакистане военного оборудования. Поставщик оружия в Исламабаде DMI Associates сотрудничает с оборонными фирмами в Восточной Европе для передачи заказов украинских военных", — констатирует издание.

Кроме того, выяснилось, что в 2022 году Пакистан мог передавать оружие в Украину через Великобританию.

Ранее сообщалось, что Пакистан планирует присоединиться к поставкам оружия Украине, если взамен получит помощь в модернизации своих вертолетов и ремонте танкового парка.

Кроме того, в 2021 году Пакистан и Украина договорились оптимизировать военные связи, в частности, в сферах оборонного производства, обучения, антитеррористической деятельности и разведки.

Однако с начала полномасштабного вторжения РФ Пакистан официально не сообщал о военной помощи Украине. Во время голосования Генассамблеи ООН за резолюцию с требованием к России вывести войска из Украины, представитель Пакистана воздержался, как и некоторые другие страны Азии.