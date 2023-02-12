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Пакистан будет поставлять оружие в Украину через немецкий порт - The Economic Times
Пакистан увеличил поставки оружия в Украину благодаря налаживанию передачи техники через немецкий порт Эмден одновременно с маршрутом через Польшу. Украина получит от пакистанских союзников ракеты.
Об этом сообщило издание The Economic Times со ссылкой на собственные источники.
По предварительной информации, Пакистан в начале февраля передал более 10 000 снарядов для РСЗО "Град". В то же время, недавно страна просила у России скидку на нефть.
"Оборонительные компании, расположенные в некоторых странах, граничащих с Украиной, стали воротами для передачи произведенного в Пакистане военного оборудования. Поставщик оружия в Исламабаде DMI Associates сотрудничает с оборонными фирмами в Восточной Европе для передачи заказов украинских военных", — констатирует издание.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, выяснилось, что в 2022 году Пакистан мог передавать оружие в Украину через Великобританию.
Ранее сообщалось, что Пакистан планирует присоединиться к поставкам оружия Украине, если взамен получит помощь в модернизации своих вертолетов и ремонте танкового парка.
Кроме того, в 2021 году Пакистан и Украина договорились оптимизировать военные связи, в частности, в сферах оборонного производства, обучения, антитеррористической деятельности и разведки.
Однако с начала полномасштабного вторжения РФ Пакистан официально не сообщал о военной помощи Украине. Во время голосования Генассамблеи ООН за резолюцию с требованием к России вывести войска из Украины, представитель Пакистана воздержался, как и некоторые другие страны Азии.