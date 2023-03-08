Австрия присоединяется к закупке боеприпасов для Украины

Каждый день Украина нуждается в огромном количестве боеприпасов, но ни одна из стран союзников не способна обеспечить их самостоятельно. В Австрии также решили поддержать инициативу о совместных закупках боеприпасов Евросоюзом.

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Как передает корреспондент "Укринформа", об этом заявила журналистам федеральный министр обороны Австрии Клаудиа Таннер перед проходящей 7-8 марта неформальной встречей министров обороны стран-членов ЕС в Стокгольме.

Боеприпасы, закупаемые у европейских производителей, будут использоваться для поддержки Украины, а также для пополнения собственных запасов Евросоюза.

"Думаю, что совместные закупки для нас важны. И самое главное то, чтобы создать в Европе также соответствующие способности для этого. И речь идет не только о поддержке Украины, но и о собственных нуждах", - сказала Таннер.

Она подчеркнула, что ЕС должен обеспечить самодостаточность в снабжении боеприпасами.

Страны Европейского Союза уже закупили часть дефицитных артиллерийских боеприпасов и планируют передать их на нужды ВСУ в ближайшие недели.

По информации Bloomberg, Украина использует в среднем от 60 000 до 210 000 боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность имеет мощность только для производства 25 000 снарядов за тот же промежуток времени.