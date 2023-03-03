ЕС в ближайшие недели может передать Украине совместно закупленные боеприпасы

Страны Европейского Союза закупили боеприпасы и планируют передать их на нужды ВСУ в ближайшие недели. Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на собеседников в ЕС.

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"Я думаю, что это произойдет быстро, очень быстро. Думаю, что речь идет о днях, неделях, а не месяцах", – рассказал инсайдер Financial Times.

Евросоюз разработал план быстрого обеспечения Украины дефицитными артиллерийскими боеприпасами. К проекту совместных закупок присоединились все страны ЕС, кроме Дании. Поддержала план и Норвегия, которая не является членом Евросоюза.

План обсуждался в четверг, 2 марта, постоянными представителями государств ЕС в Брюсселе. Министры обороны Евросоюза доработают его на следующей неделе перед встречей лидеров блока 23-24 марта.

Инициатива предусматривает выделение 1 миллиарда евро из Европейского фонда мира. В краткосрочной перспективе государствам ЕС возместят до 90% стоимости боеприпасов. Позже уровень возмещения будет постепенно снижаться - пока не достигнет 40%.

Напомним, в Европейском союзе работают над инициативой с тремя параллельными треками, направленными на продолжение поставок Украине боеприпасов. В частности, планируют пожертвовать ВСУ имеющиеся запасы калибра 155 мм, но без ущерба европейским государствам.