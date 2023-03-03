ЄС може передати Україні спільно закуплені боєприпаси найближчими тижнями

Країни Європейського Союзу закупили боєприпаси і планують передати їх на потреби ЗСУ найближчими тижнями. Про це повідомляє британське видання Financial Times із посиланням на співрозмовників у ЄС.

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"Я думаю, що це відбудеться швидко, дуже швидко. Думаю, що йдеться про питання днів, тижнів, а не місяців", - розповів інсайдер Financial Times.

Так, Євросоюз розробив план швидкого забезпечення України дефіцитними артилерійськими боєприпасами. До проекту спільних закупівель долучилися усі країни ЄС, окрім Данії. Підтримала план і Норвегія, яка не є членом Євросоюзу.

План було обговорено у четвер, 2 березня, постійними представниками держав ЄС у Брюсселі. Міністри оборони Євросоюзу доопрацюють його наступного тижня перед зустріччю лідерів блоку 23-24 березня.

Ініціатива передбачає виділення 1 мільярда євро з Європейського фонду миру. У короткостроковій перспективі державам ЄС відшкодують до 90% від вартості боєприпасів. Пізніше рівень відшкодування поступово знижуватиметься - поки не сягне 40%.

Нагадаємо, у Європейському союзі опрацьовують ініціативу з трьома паралельними треками, спрямовану на продовження поставок Україні боєприпасів. Зокрема, планують пожертвувати ЗСУ наявні запаси калібру 155 мм, але без збитків для європейських держав.