У ЄС підготували план, який забезпечить постачання боєприпасів Україні та поповнить запаси в країнах ЄС: що відомо

У Європейському союзі опрацьовують ініціативу з трьома паралельними треками, спрямовану на продовження поставок Україні боєприпасів, зокрема калібру 155 мм, і на спільну закупівлю для поповнення арсеналів країн-членів.

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Про це повідомив високопоставлений європейський дипломат, пише "Інтерфакс-Україна".

"Перший трек - пожертвувати Україні наявні запаси 155 мм, які на сьогодні є у держав-членів, паралельно нарощуючи можливості для виробництва", - зазначив він.

"Другий трек" виконуватиме завдання з поповнення спорожнілих арсеналів країн-членів ЄС, де роль ведення прямих переговорів з оборонною промисловістю для спільних закупівель покладатиметься на Європейське Оборонне Агентство (ЄОА).

"Багато держав-членів уже вичерпують свої запаси не тільки 155 мм, а й у більш широкому розумінні. Ми почнемо використовувати ЄОА, щоб об'єднати запити і вести прямі переговори з низкою ключових виробників промисловості в Європі", - пояснив дипломат.

За його словами, в ЄС є 9 держав-членів, які виробляють боєприпаси, і загалом 12 компаній виробляють артилерійські снаряди 155 мм, також є значне виробництво в Норвегії, яка членом ЄС не є. Для того, щоб формалізувати цей процес, буде задіяно механізм так званої "організації проєкту", для цього потрібно, щоб у ньому брали участь щонайменше три держави-члени.

Дипломат вважає, що цілком очевидно очікувати, що "організація проєкту" може бути підписана вже у березні.

Крім того, під час прямих переговорів з оборонною промисловістю щодо спільних закупівель, можна досягти двох цілей - поповнити запаси держав-членів ЄС і продовжувати постачати Україні необхідні боєприпаси.

"Це ваша машина для довгострокової підтримки України. У плані контрактів - це може бути дуже швидко. Я думаю, що буде реалістично укласти перший контракт до кінця квітня, у травні. Це амбітно, але реалістично", - переконаний він.

Третім паралельним треком дипломат ЄС назвав можливість "використання інструменту, який є у Комісії, для стимулювання спільних закупівель і підтримку роботи виробничих ліній промисловості".

За його словами, ці пропозиції вже представлені для обговорення.

"7-8 березня в Стокгольмі буде обговорення міністрами оборони, потім 20 березня їх обговорюватимуть міністри закордонних справ і міністри оборони. Але я думаю, що потенційно вже до кінця наступного тижня ми побачимо підписання "організації проєкту", - додав європейський дипломат.

Стосовно питання фінансування, він констатував, що "це не безкоштовна операція" і ЄС "спробує мобілізувати щонайменше 1 млрд євро", щоб розпочати цю ініціативу.

Нагадаємо, агентство Reuters з посиланням на дипломатів та офіційних осіб повідомляло, що Європейський Союз терміново вивчає можливості країн-членів об'єднатися для закупівлі боєприпасів для допомоги Україні.

За інформацією Bloomberg, Україна використовує в середньому від 60 000 до 210 000 боєприпасів на місяць, але європейська оборонна промисловість має потужність лише для виробництва 25 000 снарядів за той самий проміжок часу. Тим часом Росія випускає близько 20-60 тисяч снарядів на день.

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