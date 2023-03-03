В ЕС подготовили план, который обеспечит поставку боеприпасов Украине и пополнит запасы в странах ЕС: что известно

В Европейском союзе прорабатывают инициативу с тремя параллельными треками, направленную на продолжение поставок Украине боеприпасов, в том числе калибра 155 мм, и совместную закупку для пополнения арсеналов стран-членов.

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Об этом сообщил высокопоставленный европейский дипломат, пишет "Интерфакс-Украина".

"Первый трек - пожертвовать Украине имеющиеся запасы 155 мм, которые сегодня есть у государств-членов, параллельно наращивая возможности для производства", - отметил он.

"Второй трек" будет выполнять задачу по восполнению опустевших арсеналов стран-членов ЕС, где роль ведения прямых переговоров с оборонной промышленностью для совместных закупок будет возложена на Европейское Оборонное Агентство (ЕОА).

"Многие государства-члены уже исчерпывают свои запасы не только 155 мм, но и в более широком понимании. Мы начнем использовать ЕОА, чтобы объединить запросы и вести прямые переговоры с рядом ключевых производителей промышленности в Европе", - пояснил дипломат.

По его словам, в ЕС есть 9 государств-членов, которые производят боеприпасы и всего 12 компаний производят артиллерийские снаряды 155 мм., также есть значительное производство в Норвегии, которая членом ЕС не является. Для того чтобы формализовать этот процесс, будет задействован механизм так называемой "организации проекта", для этого нужно, чтобы в нем участвовало по меньшей мере три государства-члена.

Дипломат считает, что очевидно ожидать, что "организация проекта" может быть подписана уже в марте.

Кроме того, во время прямых переговоров с оборонной промышленностью по совместным закупкам можно достичь двух целей - пополнить запасы государств-членов ЕС и продолжать поставлять Украине необходимые боеприпасы.

"Это ваша машина для долгосрочной поддержки Украины. В плане контрактов – это может быть очень быстро. Я думаю, что будет реалистично заключить первый контракт до конца апреля, в мае. Это амбициозно, но реалистично", - убежден он.

Третьим параллельным треком дипломат ЕС назвал возможность "использования имеющегося в Комиссии инструмента для стимулирования совместных закупок и поддержания работы производственных линий промышленности".

По его словам, эти предложения уже представлены для обсуждения.

"7-8 марта в Стокгольме будет обсуждение министрами обороны, потом 20 марта его будут обсуждать министры иностранных дел и министры обороны. Но я думаю, что потенциально уже до конца следующей недели мы увидим подписание «организации проекта", - добавил европейский дипломат.

Относительно вопроса финансирования, он констатировал, что "это не бесплатная операция" и ЕС "попробует мобилизовать минимум 1 млрд евро", чтобы начать эту инициативу.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц сообщало, что Европейский Союз срочно изучает возможности стран-членов объединиться для закупки боеприпасов для помощи Украине.

По информации Bloomberg, Украина использует в среднем от 60 000 до 210 000 боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность имеет мощность только для производства 25 000 снарядов за тот же промежуток времени. Между тем, Россия выпускает около 20-60 тысяч снарядов в день.

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