Страны ЕС рассматривают возможность совместных закупок боеприпасов для Украины - СМИ

Европейский Союз срочно изучает возможности стран-членов объединиться для закупки боеприпасов для помощи Украине.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

Ожидается, что в понедельник, 20 февраля, министры иностранных дел ЕС на саммите в Брюсселе обсудят идею совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые нужны украинским военным.

Официальные лица и дипломаты ЕС говорят, что совместный подход был бы более эффективным, чем размещение государствами-членами индивидуальных заказов. По их словам, более крупные заказы также помогут промышленности инвестировать в дополнительные мощности.



"Пора ускорить производство и расширить производство стандартизированных продуктов, в которых Украина отчаянно нуждается", - заявила 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Позже фон дер Ляйен сказала, что она уверена, что безотлагательность ситуации убедит членов ЕС отказаться от давнего предпочтения покупать оружие на национальном уровне.

Она добавила, что совместная покупка оружия может быть аналогична предыдущей закупке ЕС вакцин против COVID-19.



Хотя никаких решений 20 февраля не ожидается, европейский дипломат сказал, что объявления, вероятно, будут сделаны в ближайшие дни.

Он добавил, что блок сосредоточен на том, как увеличить производство и как будут финансироваться совместные закупки.

По информации Bloomberg, Украина использует в среднем от 60 000 до 210 000 боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность имеет мощность только для производства 25 000 снарядов за тот же промежуток времени. Между тем, Россия выпускает около 20-60 тысяч снарядов в день.

В то же время известно, что Украина начала производить мины калибра 120-мм совместно с одной из стран-членов НАТО. В таком же сотрудничестве "Укроборонпром" наладил серийное производство 82-мм осколочных мин.