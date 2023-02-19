Країни ЄС розглядають можливість спільних закупівель боєприпасів для України - ЗМІ

Європейський Союз терміново вивчає можливості країн-членів об'єднатися для закупівлі боєприпасів для допомоги Україні.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів та офіційних осіб.

Очікується, що в понеділок, 20 лютого, міністри закордонних справ ЄС на саміті в Брюсселі обговорять ідею спільної закупівлі 155-міліметрових артилерійських снарядів, які потрібні українським військовим.

Офіційні особи та дипломати ЄС кажуть, що спільний підхід був би ефективнішим, ніж розміщення державами-членами індивідуальних замовлень. За їхніми словами, більші замовлення також допоможуть інвестувати промисловості в додаткові потужності.

"Настав час прискорити виробництво та розширити виробництво стандартизованих продуктів, яких Україна відчайдушно потребує", – заявила 18 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Пізніше фон дер Ляєн сказала, що вона впевнена, що невідкладність ситуації переконає членів ЄС відмовитися від давньої переваги купувати зброю на національному рівні.

Вона додала, що спільна купівля зброї може бути аналогічною попередній закупівлі ЄС вакцин проти COVID-19.

Хоча жодних рішень 20 лютого не очікується, європейський дипломат сказав, що оголошення, ймовірно, будуть зроблені найближчими днями.

Він додав, що блок зосереджений на тому, як збільшити виробництво та як фінансуватимуться спільні закупівлі.

За інформацією Bloomberg, Україна використовує в середньому від 60 000 до 210 000 боєприпасів на місяць, але європейська оборонна промисловість має потужність лише для виробництва 25 000 снарядів за той самий проміжок часу. Тим часом Росія випускає близько 20-60 тисяч снарядів на день.

Водночас відомо, що Україна почала виробляти міни калібру 120-мм спільно з однією з країн-членів НАТО. В такій же співпраці "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82-мм осколкових мін.