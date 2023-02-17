На тлі війни в Україні в ЄС зріс попит на американську зброю: що має популярність

В Євросоюзі стрімко зростає попит на зброю американського виробництва. Водночас європейського покупця менше цікавлять бойові літаки та танки, фокус зосереджений на дешевших, менш складних видах зброї, таких як ракети, артилерія та безпілотники.

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Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на огляд оголошень урядів і виробників озброєння.

Попит в ЄС мають: артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, засоби протиповітряної оборони, комунікаційне обладнання, ракети Javelin і безпілотні літальні апарати.

Аналітики вважають, що фокус на менш дорогій зброї підкреслює, як війна в Україні змінила стратегічне мислення в країнах-членах ЄС про те, що необхідно мати на випадок "конфлікту". Раніше в Європі бачили війну з використанням новітніх технологій, однак війна в Україні показала, що артилерія має більш вагоме значення.

"Високі показники використання Україною як високоточних, так і некерованих боєприпасів показали країнам НАТО, що будь-яка майбутня війна вимагатиме набагато більших запасів, ніж очікувалося", – зауважив аналітик з оборонної політики інвестиційного банку Cowen & Co Роман Швейцер.

За інформацією Bloomberg, Україна використовує в середньому від 60 000 до 210 000 боєприпасів на місяць, але європейська оборонна промисловість має потужність лише для виробництва 25 000 снарядів за той самий проміжок часу. Тим часом Росія випускає близько 20-60 тисяч снарядів на день.

Водночас відомо, що Україна почала виробляти міни калібру 120-мм спільно з однією з країн-членів НАТО. В такій же співпраці "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82-мм осколкових мін.